Favorito, Brasil recebe a Venezuela em Cuiabá

No terceiro compromisso do excêntrico Fernando Diniz à frente da seleção, o Brasil encara a Venezuela nesta quinta-feira, às 21h30min, na Arena Pantanal, pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Após uma estreia impactante na goleada por 5 a 1 sobre a Bolívia e a vitória por 1 a 0 sobre o Peru, fora de casa, o comandante chega para seus próximos dois compromissos confiante por mais dois triunfos.

Em Cuiabá desde segunda-feira, o grupo de jogadores ficou completo nesta terça, quando Neymar e Marquinhos se integraram à delegação. O último treinamento visando os venezuelanos será nesta quarta, quando Diniz definirá o onze inicial, que não deverá fugir muito de suas primeiras escalações, na última Data Fifa.

O principal reforço do técnico é Vinícius Júnior, craque indiscutível e titular absoluto da Canarinho, que perdeu o começo das Eliminatórias por conta de uma lesão sofrida à serviço do Real Madrid, no começo da temporada. O atacante chega para ser, ao lado de Neymar, a principal referência técnica da equipe.

Com isso, o onze inicial deverá ser composto por Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana; Casemiro, Bruno Guimarães, Rodrygo, Neymar e Vini Jr.; Richarlison (Gabriel Jesus).

Uma das grandes incógnitas segue sendo debaixo das traves. Ederson e Alisson pautam o debate de quem deveria ser o titular há anos, e com o novo treinador, o goleiro do Manchester City parece ter saído na frente. Escolhido para começar contra Bolívia e Peru, ele tende a manter seu posto.

No comando da ataque, Gabriel Jesus pode tomar a vaga de Richarlison entre os titulares. Contestado nas duas listas, o camisa 9 do Tottenham atravessa uma fase conturbada na carreira, e vem tendo dificuldades para marcar gols. Agora, Diniz deverá escolher entre dar mais uma chance para o atacante ou deixá-lo no banco de reservas.