Inter - Após a vitória no Grenal 440, o grupo colorado segue de folga até esta quarta-feira. A reapresentação para os treinos ocorre na quinta, pela manhã. Nessa parada para a Data Fifa, o técnico Eduardo Coudet terá vários desfalques para o duelo com o Bahia, no dia 18, em Salvador. Rochet, Aránguiz, Valencia e Jhonny estão servindo suas seleções. Já Renê, Igor Gomes e Nico Hernández estão suspensos. Série B - Na abertura da 32ª rodada, hoje, às 21h30min, o ABC-RN recebe o Mirassol-SP. Copa do Mundo - A Federação de Futebol da Arábia Saudita oficializou ontem, a candidatura do país para ser sede da Copa do Mundial de 2034. A intenção da entidade é ser uma novidade histórica e reflete os objetivos do país de desbloquear novas oportunidades no futebol em todos os níveis. Libertadores - A Conmebol definiu ontem, que a final do torneio continental, entre Fluminense e Boca Juniors, será disputada às 17h do dia 4 de novembro, no Maracanã. A entidade definiu ainda que a torcida carioca vai se acomodar no Setor Sul, enquanto os torcedores argentinos ficarão no Setor Norte do estádio. Cada time terá direito a 20 mil ingressos nas áreas atrás dos gols Palmeiras - O Verdão renovou o contrato do lateral-esquerdo Joaco Piquerez por mais uma temporada, concedendo um aumento salarial. O vínculo, agora, vai até o final de 2026. O movimento foi feito para evitar o assédio de clubes estrangeiros na janela de transferências do verão. Flamengo - A direção oficializou ontem a contratação de Tite. No anúncio, que já era esperado desde o domingo, o clube confirmou que o ex-treinador da seleção brasileira terá contrato até dezembro de 2024. Na comissão técnica, estarão os auxiliares Matheus Bachi, Cléber Xavier e César Sampaio, além do preparador físico, Fábio Mahseredjian, e do analista de desempenho, Lucas Oliveira. O primeiro compromisso de Tite pelo Rubro-negro será no dia 19 de outubro, contra o Cruzeiro. Tênis - O Rio Open terá mais um nome de peso em sua edição especial de 2024. O maior torneio da América do Sul, que completará 10 anos na próxima temporada, vai contar com o suíço Stan Wawrinka nas quadras de saibro do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, em fevereiro do ano que vem.