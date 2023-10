Seleção de Diniz se apresenta em Cuiabá para manter os 100% nas Eliminatórias

Para a penúltima Data Fifa do ano, que dá sequência nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira se apresentou em Cuiabá, nesta segunda-feira (9), para iniciar a preparação para o confronto com a Venezuela, nesta quinta-feira (12), às 21h30min, na Arena Pantanal. Ainda nesta parada internacional, a Canarinho encara o Uruguai, no dia 17, em Montevidéu.

Sob comando do técnico Fernando Diniz, o grupo de jogadores tem em sua rotina três atividades antes do duelo contra os venezuelanos. Com 100% de aproveitamento em seus dois primeiros jogos, o comandante do Fluminense, recém classificado para a final da Libertadores, está tendo de lidar com desfalques importantes desde a convocação, no dia 23 de setembro.

Desde então, os laterais Vanderson, Caio Henrique e Renan Lodi, além do atacante Raphinha, titular de Diniz, se lesionaram a serviço de seus clubes. Para suas vagas, foram chamados Yan Couto, Guilherme Arana, Carlos Augusto e David Neres, respectivamente. A boa notícia, por outro lado, está no nome de Vinicius Júnior, que perdeu os últimos dois jogos por lesão, e agora está de volta ao time.

O atacante do Real Madrid é considerado peça chave para o ciclo de Copa, e será titular da equipe. Ademais, o jogador tem ótima relação com Carlo Ancelotti, técnico italiano do clube merengue, que assumirá a seleção a partir de julho de 2024, conforme acordo firmado com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Atualmente, o Brasil é líder na tabela de classificação, com seis pontos somados à frente da Argentina, que é vice-líder, com um tento a menos no saldo de gols. Ainda em 2023, o grupo terá mais uma Data Fifa reservada para as eliminatórias, entre 13 e 21 de novembro, quando enfrentará Colômbia e Argentina, respectivamente. Visando o jogo mais importante do ano, a CBF definiu que o clássico com os argentinos será disputado no Maracanã, principal palco do país, e anunciou a decisão na sexta-feira.