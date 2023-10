Série B - Pela 31ª rodada da competição, jogaram, na sexta: CRB 2x0 Ceará e Atlético-GO 1x0 Ituano. No sábado, se enfrentaram: Tombense 1x1 Juventude, Botafogo-SP 0x1 Avaí, Sampaio Corrêa 1x1 Novorizontino e Guarani 1x1 Vila Nova.

Série C - Neste domingo, pela última rodada do quadrangular final da Série C, o São José não conseguiu sair do empate em 0 a 0 contra o Brusque e foi eliminado do torneio. A equipe de Porto Alegre precisava de uma vitória para seguir com chances de acesso para a segunda divisão no ano que vem. Subirão Brusque, Operário, Amazonas e Paysandu.

Vôlei - A seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Itália, neste domingo, no tie-break, por 3 sets a 2, e garantiu vaga direta às Olimpíadas de Paris-2024. O jogo, válido pela última rodada do Pré-Olímpico, foi disputado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Após a vitória, Renan Dal Zotto, em decisão inesperada, entregou o cargo de técnico da seleção.

Fórmula 1 - Já campeão, Max Verstappen fechou com chave de ouro a sua participação no GP do Catar de Fórmula 1. O piloto da Red Bull dominou quase de ponta a ponta o Circuito de Losail, na tarde deste domingo (8), com direito à dobradinha da McLaren no pódio e Hamilton fora da prova após batida. O pódio foi completo por Oscar Piastri e Lando Norris.

Mundial de Ginástica - Rebeca Andrade conquistou mais duas medalhas neste domingo. A primeira do dia foi de bronze, na trave, até então a única prova em que a guarulhense nunca tinha subido ao pódio, seja em Mundiais ou Olimpíada. Depois, ela voltou ao ginásio para disputar o solo e ficou com a prata, em dobradinha com Flávia Saraiva, que conquistou a medalha de bronze para o Brasil. O ouro das duas provas ficou com a ginas ta norte-mericana Simone Biles

Tênis - Aos 22 anos, Iga Swiatek conquistou neste domingo o 16º título de sua carreira no WTA 1000 de Pequim. O Aberto da China, último torneio WTA 1000 da temporada, foi o primeiro troféu nesta categoria para a polonesa no ano de 2023. Na decisão, na Diamond Court, a número 2 do mundo superou a russa Liudmila Samsonova (22ª) por 2 sets a 0, com duplo 6/2.