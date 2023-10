Alessandro Barcellos e Roberto Melo lideram as chapas para as eleições do Inter

Nesta sexta-feira (6), a torcida do Inter conheceu os dois candidatos que irão concorrer à presidência do clube para o próximo triênio (2024-2026). As duas chapas, compostas por quatro vice-presidentes ao Conselho de Gestão foram inscritas.

Embora a frustração de mais uma eliminação em uma competição, o atual presidente Alessandro Barcellos irá colocar seu nome à reeleição. O seu oponente será Roberto Melo, vice de futebol na gestão de Marcelo Medeiros. José Aquino, que disputou a eleição em 2020, preferiu ficar de fora deste pleito.

O próximo passo será diante dos conselheiros, no dia 7 de novembro. Caso nenhum dos dois candidatos alcance 85%, eles passam para um segundo turno, frente aos associados, no dia 9 de dezembro, logo após a última rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o sócio terá que renovar 150 nomes do Conselho Deliberativo do clube.

1ª inscrição:

Presidente: Alessandro Pires Barcellos

1º Vice-Presidente: Dalton Schimitt Junior

2º Vice-Presidente: Ivandro Rodrigo Morbach

3º Vice-Presidente: Victor Grunberg

4º Vice-Presidente: Miguel de Sampaio Dagnino



2ª inscrição:

Presidente: Roberto Lúcio Oliveira de Melo

1º Vice-Presidente: Léo Moura Centeno Júnior

2º Vice-Presidente: Luciana Paulo Gomes

3º Vice-Presidente: Mauri Luiz da Silva

4º Vice-Presidente: Guinther Spode