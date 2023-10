Série B - Dando sequência a 31ª rodada da competição, se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30min, CRB x Ceará e Atlético-GO x Ituano. No sábado, jogam Tombense x Juventude, às 15h30min, Botafogo-SP x Avaí e Sampaio Corrêa x Novorizontino, às 17h, Guarani x Vila Nova, às 18h. No domingo, fecha a rodada com Criciúma x Vitória, às 18h. Vasco - O departamento jurídico do clube carioca conseguiu efeito suspensivo e o volante Jair se torna mais uma opção para o técnico Ramón Díaz no jogo contra o São Paulo, neste sábado. O treinador está repleto de desfalques para o jogo e pediu esforço da diretoria para ter o volante, que levou suspensão por quatro partidas. Ele já cumpriu uma, após levar um vermelho direto contra o Bahia. Apesar de estar liberado, o volante vai ser julgado novamente e pode até ter a pena aumentada. Racismo - Vinícius Júnior se apresentou, nesta quinta-feira, ao tribunal de Madri para prestar depoimento sobre insultos racistas recebidos em Valência, também na Espanha. O atacante depôs em videoconferência para as investigações da violência sofrida no dia 21 de maio, no estádio Mestalla, na partida contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. Basquete - A seleção dos Estados Unidos ganhou um reforço de peso para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O pivô camaronês Joel Embiid, que também tem nacionalidade norte-americana e francesa, optou por defender a equipe atendendo ao apelo de LeBron James. Fórmula 1 - O GP do Catar ocorre neste domingo, às 14h, no Circuito de Losail, pela primeira vez na história da competição. Os holofotes estão apontados para Max Verstappen, que tem tudo para conquistar o tricampeonato neste final de semana. E ele pode selar a conquista já neste sábado, na prova sprint, que tem largada também às 14h. Para isso, só precisa ser sexto colocado para não depender do resultado do companheiro Sergio Perez. Skate - O Brasil terá três skatistas nas quartas de final feminina do Mundial de Park, em Roma, na Itália. Durante as classificatórias, disputadas nesta quinta-feira, Raicca Ventura, Isadora Pacheco e Dora Varella avançaram para a próxima fase. A disputa será nesta sexta-feira, às 12h35min (Brasília).