São José joga todas suas fichas em partida contra o Brusque pelo acesso à Série B

Em uma última rodada movimentada do Grupo A da fase de acesso à Série B 2024, o São José visitará o Brusque neste domingo, às 16h, no jogo mais importante do ano, que definirá quem sobe e quem fica na terceira divisão. Passadas cinco rodadas, o Zequinha se encontra em terceiro do grupo, com 5 pontos, à frente apenas do Operário, que mesmo na lanterna do grupo, com 4 pontos, segue vivo na disputa pela segunda vaga.

Com o Brusque classificado em primeiro, com 12 pontos somados, e cumprindo tabela nessa reta final, a equipe do técnico Thiago Gomes chega para o jogo com muito mais vontade e motivos para conquistar os três pontos, e considera esse o triunfo para conquistar a vitória e passar de fase.

No outro jogo, entre Operário e São Bernardo, no mesmo horário de domingo, o resultado será determinante para definir quem sobe. Enquanto os mandantes estão em último, os visitantes dependem apenas de si para subir. Com 7 pontos, na vice-liderança, um empate serve, dependendo do resultado do São José, enquanto uma vitória garante a vaga.