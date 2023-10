Libertadores da América - Nesta quinta-feira, às 21h30min, Palmeiras e Boca Juniors decidem uma vaga a final da competição, no Allianz Parque. O jogo de ida terminou empatado em 0 a 0 na Bombonera, em Buenos Aires. Sul-Americana - Nesta terça-feira, o Fortaleza derrotou o Corinthians por 2 a 0 e avançou à final do torneio. Está é a segunda vez na história em que um clube do Nordeste chega na final de uma competição continental. Liga dos Campeões - Nesta quarta-feira, fechando a 2ª rodada da fase de grupos do torneio, jogaram pelo Grupo E: Atlético de Madrid 3x2 Feyenoord-HOL e Celtic 1x2 Lazio; F: Newcastle-ING 4x1 PSG e Borussia Dortmund 0x0 Milan; G: Leipzig-ALE 1x3 Manchester City e Estrela Vermelha-SER 2x2 Young Boys-SUI; H: Antwerp-BEL 2x3 Shakhtar Donetsk e Porto 0x1 Barcelona. Copa do Mundo 2030 - De forma surpreendente, a Fifa anunciou nesta quarta-feira que o Mundial será disputado na Espanha, em Portugal e no Marrocos. A entidade máxima do futebol também informou que os primeiros jogos da competição serão realizados na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Desta forma, a Fifa contemplou as duas principais candidaturas para a Copa que vai marcar o centenário do torneio, disputado pela primeira vez em 1930, no Uruguai. Botafogo - Bruno Lage não é mais técnico do Fogão. O treinador português não suportou a sequência negativa no Campeonato Brasileiro e deixa o comando da equipe que lidera o torneio nacional. Em sua passagem pelo Alvinegro, foram 16 jogos, com cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas - 45,8% de aproveitamento. Vôlei - A seleção masculina precisava de uma boa vitória diante da Alemanha na noite de terça para não deixar a Itália disparar na liderança do Grupo A do Pré-Olímpico. Mas, com erros na recepção e falhas no ataque, a equipe de Renan Dal Zotto acabou levando a virada, por 3 a 1 (21/25, 25/19, 25/19 e 28/26) e ficou em situação delicada por uma vaga nos Jogos de Paris 2024.