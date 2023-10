Confira os resultados dos jogos desta terça-feira na Liga dos Campeões

Nesta terça-feira (3), oito jogos deram início a segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O principal destaque do dia foi a vitória de virada do Real Madrid em cima do Napoli, por 3 a 2, com gol de Vini Jr. Gabriel Jesus foi o outro brasileiro a marcar, mas não conseguiu evitar a derrota do Arsenal para o Lens, por 2 a 1.