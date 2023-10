Liga dos Campeões - Nesta quarta-feira, fechando a 2ª rodada da competição, jogam pelo Grupo E: Atlético de Madrid x Feyenoord-HOL (13h45min) e Celtic x Lazio; F: Newcastle-ING x PSG e Borussia Dortmund x Milan; G: Leipzig-ALE x Manchester City e Estrela Vermelha-SER x Young Boys-SUI; H: Antwerp-BEL x Shakhtar-UCR (13h45min) e Porto x Barcelona. Os demais jogos serão às 16h. Sul-Americana - Pelo jogo de volta da semifinal, o Defensa y Justicia-ARG recebe a LDU-EQU, nesta quarta-feira, às 19h. No jogo de ida, os equatorianos encaminharam a classificação com uma vitória por 3 a 0. Paolo Guerrero foi o autor dos três gols da partida. Futebol feminino - As Gurias Coloradas desembarcaram na cidade de Cali, na Colômbia, no início da tarde desta terça-feira, para a disputa das duas primeiras rodadas da Libertadores da América. O primeiro confronto será contra o Nacional, nesta sexta-feira, e o segundo será contra o América de Cali, na segunda-feira. Neymar - O brasileiro marcou seu primeiro gol com a camisa do Al Hilal, da Arábia Saudita, nesta quarta-feira, na vitória por 3 a 0 sobre o Nassaji Mazandaran, do Irã, em jogo válido pela Liga dos Campeões da Ásia. Avaí - O clube catarinense confirmou nesta terça-feira que o atacante William Pottker teve diagnosticada uma ruptura no ligamento colateral medial e no menisco do joelho esquerdo. Com isso, o atleta desfalcará a equipe na reta final da Série B, como temia o clube. O departamento médico ainda avalia o melhor tratamento, mas não está descartada a realização de cirurgia. Tênis - Pela quarta vez, o espanhol Carlos Alcaraz será uma das atrações do Rio Open. Campeão em 2022, o tenista espanhol, segundo do ranking mundial, teve seu nome confirmado para a 10ª edição do torneio, que será disputada entre os dias 17 e 25 de fevereiro de 2024, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Hipismo - A partir desta terça-feira até o domingo, a Sociedade Hípica Porto Alegrense (SHPA) recebe o Campeonato Sul-Americano da Juventude, em Porto Alegre. Ao todo, estão inscritos 150 competidores, de cinco países - Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia e Paraguai.