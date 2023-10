Trânsito nos arredores do Beira-Rio terá esquema especial nesta quarta-feira

Com a disputa das semifinais da Libertadores na noite desta quarta-feira (8), entre Inter e Fluminense, no Beira-Rio, às 21h30min, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), junto da Brigada Militar (BM), montou um esquema especial para o trânsito no entorno do estádio. A abertura dos portões será às 18h30min.

A partir das 19h, a avenida Padre Cacique estará interditada, visando as Ruas de Fogo, enorme festa da torcida colorada na chegada da delegação. Nos 45 minutos seguintes, a rua Fernando Lúcio da Costa estará bloqueada, e o acesso ao estádio se dará apenas pelas ruas Edvaldo Pereira Paiva e Nestor Ludwig. Depois, as três ruas estarão liberadas.

O Trensurb também irá operar de maneira especial visando o deslocamento dos torcedores após a partida. A Estação Mercado, mais próxima do estádio, reabrirá uma hora depois do apito final, por 30 minutos. Seu horário de fechamento se mantém às 23h20min.

Tanto o clube como as autoridades afirmam que os torcedores devem chegar o mais cedo possível no Beira-Rio, devido ao movimento intenso previsto, em uma noite de possível quebra do recorde de público.