Contra o Flu, Inter decide vaga à final no jogo mais importante do novo Beira-Rio

Desde o apito final no Maracanã, na semana passada, não se pensa e não se fala em outra coisa na pauta do Inter, que não a disputa desta quarta-feira (4), contra o Fluminense, às 21h30min, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores da América, no Beira-Rio. O duelo pode ser considerado o mais importante, até então, desde a reforma no estádio colorado.

A derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, no sábado, passou batida, assim como foi para os cariocas, que também perderam na rodada do Brasileirão, para o Cuiabá, por 3 a 0. Com uma decisão dessa magnitude batendo na porta, é normal que não se pense em nada além.

Após o frenético 2 a 2 na ida, serão 90 minutos em solo gaúcho para as equipes definirem quem estará no dia 4 de novembro, no Maracanã, para a final em jogo único que coroará o campeão do torneio continental. O Colorado de Eduardo Coudet chega para decidir em seus domínios mais uma vez. Contra o River, nas oitavas, o fator casa foi fundamental para conseguir a virada e passar de fase, enquanto nas quartas, contra o Bolívar, com a vantagem assegurada na ida, foi importante para confirmar a classificação.

Agora, frente ao Tricolor das Laranjeiras, uma simples vitória já será o suficiente para avançar. Em caso de empate, o confronto irá para os pênaltis. E se for derrotado, independente do placar, dará adeus à competição.

A única dúvida mantida por Chacho segue sendo a lateral-direita. Hugo Mallo e Bustos disputam a posição. A tendência é de repetição do time que atuou no Rio, com Rochet; Mallo (Bustos), Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Valencia.

Se o atacante Pedro Henrique, que está em fase final de recuperação da fratura no braço sofrida há um mês atrás, estiver à disposição, não haverão desfalques no Colorado, já que o camisa 28 era o único atleta no departamento médico. Entretanto, Mercado, Aránguiz e Alan Patrick estão pendurados desde o jogo da ida, e preocupam para uma eventual decisão.

Do outro lado, o técnico Fernando Diniz deve montar um time mais reforçado no meio-campo para visitar o Inter. Depois de entrar com André sozinho na volância para que John Kennedy formasse a dupla de ataque ao lado de Cano, o comandante tende adotar uma formação mais consistente na faixa central do campo.

Portanto, o Flu deverá começar com Fábio; Guga, Felipe Melo, Nino e Marcelo; André, Alexsander, John Arias, Ganso e Keno; Cano. O lateral-direito Samuel Xavier, expulso na ida por duas faltas em Valencia, está fora.