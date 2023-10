Inter e Fluminense pela Libertadores terá transmissão ao vivo na TV aberta

O duelo entre Inter e Fluminense, pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores da América, terá transmissão ao vivo da TV aberta, nesta quarta-feira (4), às 21h30min. A partida no estádio Beira-Rio decide o primeiro finalista do torneio continental. A RBS TV transmite o confronto decisivo. A partida também será exibida em TV fechada, no canal por assinatura e streaming Paramount+.

LEIA MAIS: Decisão entre Inter e Fluminense causará mudanças no trânsito de Porto Alegre

No jogo de ida, no Rio de Janeiro, gaúchos e cariocas empataram em 2 a 2. Com o resultado, qualquer vitória simples garante a classificação para uma das equipes. Em caso de um novo empate, a vaga para a grande final no dia 4 de novembro, no Maracanã, será decidida nos pênaltis.

Para este confronto, o técnico Eduardo Coudet tem apenas uma dúvida para a escalação: a manutenção de Hugo Mallo na lateral-direita ou retorno de Bustos, titular da posição. A tendência é que o espanhol seja mantido, repetindo a formação que atuou no Rio de Janeiro, deixando o argentino como opção no banco de reservas.