Fortaleza e Corinthians definem primeiro finalista da Sul-Americana no Castelão

Em um confronto brasileiro na semifinal da Sul-Americana, Fortaleza e Corinthians definem nesta terça-feira (3), às 21h30min, o primeiro finalista do torneio continental, na Arena Castelão, após um resultado favorável para os nordestinos em São Paulo. O empate em 1 a 1 na Neo Química Arena, na semana passada, deu a vantagem aos tricolores definirem a vaga em casa, sem precisar reverter alguma desvantagem.

Do lado alvinegro, a partida também marcará a estreia de Mano Menezes, após a demissão de Vanderlei Luxemburgo depois do empate na ida. No final de semana, ele não fez seu primeiro jogo pois estava suspenso no Brasileirão, por conta do terceiro cartão amarelo recebido contra o Palmeiras, em seu último jogo no comando do Inter.

Com uma temporada decepcionante, cercada de eliminações frustrantes e uma campanha sem brilho no Brasileirão, os paulistas veem a disputa como a última oportunidade de salvar o ano, na busca por um título de expressão. Do outro lado, o Leão do Pici busca coroar o excelente trabalho do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, que está à frente da equipe desde 2021, com um título mais impactante que o Estadual e a Copa do Nordeste.

Quem se classificar, terá pela frente o vencedor de Defensa y Justicia e LDU-EQU, que se enfrentam nesta quarta-feira, na Argentina. No jogo de ida, os equatorianos venceram por 3 a 0, com três gols do centroavante peruano Paolo Guerrero.