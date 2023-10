Judoca gaúcho de 16 anos faz campanha de arrecadação para estágio internacional

O judoca João Pedro Canello, do Grêmio Náutico União (GNU) de Porto Alegre, faz uma campanha de arrecadação para conseguir participar de um estágio internacional em Koper, na Eslovênia, entre os dias 25 de outubro e 1º de novembro. Atual número 2 do ranking nacional na categoria Sub-18 menos de 81kg, o atleta foi convocado pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) devido aos bons resultados em competições neste ano e participação anterior em eventos internacionais.

O estágio faz parte do circuito europeu e dá a oportunidade de os atletas competirem com judocas de todo o mundo. Depois do campeonato, há um dia de treinamento em solo europeu no qual podem lutar com qualquer adversário.

"Como é a última competição do ano e ela não estava no nosso calendário, foi uma competição muito em cima, não tínhamos nos programado para essa competição. Do nada, surgiu [a oportunidade] e em um mês tínhamos que ter o dinheiro", explica Canello.

O judoca afirma que entre voos, inscrição e hospedagem, os gastos devem ser entre R$ 15 mil e R$ 20 mil. "É uma oportunidade única de lutar na Europa, porque sempre é bom lutar lá. Os caras são diferentes, é sempre bom rodar lá, pegar nos quimonos deles. Então pensamos 'vamos tentar atirar tudo, fazer a vaquinha e ver no que vai dar', e está dando muito certo, estou me surpreendendo muito", comemora o atleta.

A CBJ tem alguns critérios de classificação para o estágio internacional. No caso de Canello, foram atendidos todos os requisitos de classificação para o Sub-18, que eram: atletas até a 10ª colocação no ranking nacional (estando na 2ª colocação), atletas que participaram de outros estágios (já tendo participado de dois), que tiveram participação no campeonato Pan-Americano (no qual foi campeão) e atletas que ficaram até na 7ª colocação em diversas competições nacionais (sendo que o judoca medalhou em todas).

Canello acumula pódios nacionais e internacionais em 2023. Vice-campeão brasileiro na categoria -81kg, foi campeão nos Jogos da Juventude, realizados de 1° a 16 de setembro na cidade de Ribeirão Preto (SP), e do Meeting Nacional Sub-18, em fevereiro, e também venceu o Bahia Cadet Pan American Cup, em julho.

Esse é o terceiro estágio internacional para o qual o judoca é convidado a participar neste ano. O primeiro, na República Tcheca, aconteceu entre os dias 6 e 11 de abril e foi inteiramente bancado pela CBJ, que convocou apenas o melhor atleta de cada categoria para a competição; entre atletas do mundo todo, o gaúcho foi o sétimo colocado. A segunda oportunidade foi na Polônia, entre os dias 19 e 24 de maio. "Lutar lá fora não tem preço, é uma das melhoras coisas que tem", destaca Canello.

Tendo crescido no GNU, Canello começou nas piscinas do clube por influência da mãe, que também era da natação. A troca da água pelo tatame aconteceu quando tinha 11 anos e fez um teste para a escolinha de judô. "Ali me apaixonei, nunca mais larguei, nunca mais testei nenhum esporte, foi só o judô", conta o atleta.

Como ajudar

Doações podem ser feitas através do PIX (telefone): 51 98318-6423.