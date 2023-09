Série B - Dando sequência a 30ª rodada da competição, jogam nesta sexta-feira: Avaí x Sport, às 19h, e Vitória x Tombense-MG, às 21h30min. No sábado, tem Juventude x Criciúma, às 15h30min, Ituano x Botafogo-SP e Guarani x Novorizontino, às 17h, e ABC-RN x Ponte Preta, às 18h. No domingo, duelam Vila Nova-GO x Chapecoense, às 15h45min, e Ceará x Atlético-GO, às 18h. Série C - Neste domingo, brigando pelo acesso à Série B, o São José recebe o Operário-PR, às 16h, no Passo d'Areia. No sábado, no outro jogo da chave, se enfrentam São Bernardo-SP e Brusque-SC, às 16h. Flamengo - O clube anunciou, nesta quinta-feira, a demissão do técnico argentino Jorge Sampaoli, que estava apenas aguardando a notícia após perder a final da Copa do Brasil no final de semana. Agora, o Rubro-Negro foca em anunciar o quanto antes seu substituto, que deve ser Tite, encaminhado pela diretoria para assumir o cargo. Corinthians - O clube paulista anunciou, nesta quinta-feira, o treinador Mano Menezes como novo comandante do time. Após demitir Vanderlei Luxemburgo, a direção alvinegra sonhou com Tite, mas acabou fechando com Mano, que estava livre no mercado desde julho, quando foi demitido pelo Inter. Seleção brasileira - Nesta quinta-feira, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, foi convocado pelo técnico Fernando Diniz para ocupar a vaga de Caio Henrique, do Monaco, da França, cortado da lista inicial do comandante devido uma lesão no joelho esquerdo. O jogador reforça a Canarinho para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Venezuela e Uruguai, respectivamente, nos dias 12 e 17 de outubro. Vasco - O Cruzmaltino está impossibilitado de registrar novos reforços após atrasar pagamentos para outros clubes. No entanto, com a janela de transferências fechada, isso não vem sendo um grande problema. O clube carioca espera um repasse da 777 Partners nesta semana. O objetivo é quitar as dívidas para poder realizar transferências já na próxima janela. O assunto não é comentado pela diretoria, que espera um aporte de R$ 120 milhões nos próximos dias, algo previsto no contrato.