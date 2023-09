Contra o Fortaleza, Grêmio quer encerrar sequência sem vitórias fora de casa

Tentando o quanto antes incendiar a faísca de esperança do torcedor tricolor pela conquista do Campeonato Brasileiro, o Grêmio visita o Fortaleza neste sábado (30), às 16h, na expectativa de diminuir a distância para o líder Botafogo, que vem deixando pontos pelo caminho neste segundo turno da competição. Atualmente, o alvinegro carioca se encontra com 51 pontos, enquanto os gaúchos têm 43, na terceira colocação. Em segundo, está o Palmeiras, com 44.

Para esta partida, Renato Portaluppi contará com a diferença de foco das duas equipes a esta altura do campeonato. Enquanto seu time está focado em assegurar a vaga na Libertadores e tentar brigar pela taça, os nordestinos estão no meio da disputa da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Corinthians, e receberão os paulistas em sua casa na terça-feira, para definir quem avança à grande final. Com isso, a tendência é de que o técnico Vojvoda escale os reservas.

Superada a chuva porto-alegrense que alagou o CT Luiz Carvalho no início da semana, o Tricolor treinou normalmente com bola nesta quinta-feira, antes de embarcar para o Nordeste, onde encerra sua preparação para o confronto na manhã desta sexta.

Com o principal ponto de interrogação sendo o substituto de Villasanti no meio de campo, com Carballo disputando a posição com Ronald, o time titular deve ser composto por Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Carballo (Ronald), Pepê, Nathan e Carballo; João Pedro Galvão e Suárez.

A boa notícia está na volta da dupla de zaga Geromel e Kannemann, que fará seu segundo jogo na temporada. Enquanto o primeiro está voltando de lesão, o segundo retorna de suspensão. Eles chegam para não deixar dúvidas sobre o substituto de Rodrigo Ely, fora por conta de uma distensão muscular na coxa.

O duelo será a oportunidade do time gaúcho encerrar a sequência de cinco jogos sem vencer fora de casa na competição, considerada o principal motivo do clube não estar, de fato, na briga pelo título. Neste período, foram dois empates somados a três derrotas.