Fortaleza x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após a semana livre para treinos e embalado pela vitória contra o Palmeiras, o Grêmio volta a campo neste sábado (30), às 16h, contra o Fortaleza, no Estádio Castelão. A bola rolará pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, torneio no qual os gaúchos ocupam a terceira colocação, com 43 pontos, enquanto os cearenses estão em oitavo, com 38.

O Tricolor não atua desde o dia 21 de setembro, quando derrotou o vice-líder Palmeiras por 1 a 0. Com mais de uma semana de preparação para o jogo contra o Fortaleza, Renato Portaluppi poderá contar com o retorno de Carballo e Geromel, recuperados de lesão, mas terá a ausência de Villasanti, expulso no último jogo.

O Fortaleza, por sua vez, está totalmente focado na semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Corinthians, e deve ir à campo com o time reserva. Portanto, essa pode ser uma excelente oportunidade para os gremistas pontuarem e diminuírem a diferença para o líder Botafogo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza - Fernando Miguel; Dudu, Benevenuto, Tobias Figueiredo e Gonzalo Escobar; Lucas Sasha, Pedro Augusto e Calebe; Yago Pikachu, Thiago Galhardo e Imanol Machuca. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Grêmio - Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Pepê, Nathan e Cristaldo; João Pedro Galvão e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Daniel Luis Marques. No VAR, estará Daiane Muniz dos Santos.

Serviço Fortaleza x Grêmio

Local: Castelão;

Horário: 16h;

Transmissão: Premiere.