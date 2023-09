Notas esportivas

Libertadores - Nesta quinta-feira, pelo jogo de ida da semifinal do torneio continental, o Palmeiras visita o Boca Juniors na Bombonera, em Buenos Aires, às 21h30min.

Série B - Dando início a 30ª rodada da competição, jogam nesta quinta-feira: Mirassol x CRB, às 19h, e Londrina x Sampaio Corrêa, às 21h30min.

Corinthians - O clube anunciou, nesta quarta-feira, a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo. A diretoria tomou a decisão após o empate por 1 a 1 com o Fortaleza, na terça, na partida de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. Agora, o principal alvo é Tite, campeão mundial com o Timão em 2012, que tem negociações avançadas com o Flamengo. Mano Menezes, sem emprego desde que deixou o Inter, também é opção.

Vasco - O ídolo vascaíno Pedrinho oficializou sua candidatura à presidência associativa do clube. O ex-jogador pediu demissão do Sportv no início deste mês para mergulhar no projeto cruzmaltino. Ele atuava na emissora como comentarista. O pleito não tem ligação com a SAF que gere o futebol sob o comando da empresa norte-americana 777 Partners. Pedrinho, porém, deseja estreitar a relação com a Sociedade Anônima de Futebol e elaborar projetos em conjunto, como a reforma e ampliação de São Januário.

Futebol francês - Gennaro Gattuso aceitou o desafio de reerguer o conturbado Olympique de Marselha e assinou contrato até o fim da temporada com a equipe francesa. Ele chega para a vaga do espanhol Marcelino García, que ficou no cargo por somente três meses e acabou saindo por "imposição" da torcida.

Tragédia - Um torcedor do Corinthians, de 16 anos, morreu na noite de terça-feira, nos arredores da Neo Química Arena, após a partida contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Rafael Brolezi levou um choque ao encostar num poste da rua Doutor Luiz Ayres, uma das saídas da arena. Ele foi socorrido pelo Samu, mas acabou vindo a óbito no hospital.