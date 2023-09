Grêmio volta a treinar no gramado após ter seu planejamento prejudicado pelas chuvas

Após as fortes chuvas na terça-feira (26), que alagaram o CT Luiz Carvalho e impossibilitaram os jogadores de treinarem no campo, forçando-os a ficar na academia, o Grêmio voltou suas atividades no gramado, que secou completamente na manhã desta quarta-feira.

Essa foi a primeira vez que a equipe de Renato Portaluppi treinou com bola nesta semana, visando o confronto de sábado, contra o Fortaleza, fora de casa, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe nordestina chega desgastada para a partida já que disputou o duelo de ida pela semifinal da Sul-Americana, quando empatou em 1 a 1 com o Corinthians, na terça-feira, em São Paulo. A tendência é que o técnico Juan Pablo Vojvoda utilize uma equipe reserva.

O principal destaque segue sendo o zagueiro Geromel, recuperado, que deve voltar a atuar com a camisa tricolor depois de um mês. O camisa 3 chega para assumir a vaga de Rodrigo Ely, que sofreu uma distensão muscular na coxa e está no departamento médico.

Com o sistema defensivo resolvido, a principal dúvida para Portaluppi reside no meio-campo, já que Villasanti está suspenso. Para o seu lugar, Carballo, também recuperado de lesão, e Ronald, disputam a vaga.

Enquanto o primeiro tem mais experiência e vem jogando mais partidas ao longo da temporada, o jovem da base tem caracteristicas mais similares ao paraguaio, homem de confiança do treinador para a função de primeiro.

Nesta quinta-feira, a equipe gaúcha faz seu último treino no turno da manhã, onde o time titular deverá ser definido, e embarca para o Nordeste à tarde.