Série A - Em jogo atrasado da 22ª rodada, o São Paulo recebe o Coritiba nesta quarta-feira, às 19h, em seu primeiro jogo após a conquista da Copa do Brasil. Sul-Americana - Nesta quarta-feira, tem Defensa y Justicia x LDU-EQU, às 19h, pelo jogo de ida da semifinal da competição. Seleção brasileira - O lateral-esquerdo Caio Henrique, do Monaco-FRA, será cortado dos dois jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e precisará de cirurgia. Ele torceu o joelho durante o segundo tempo da derrota por 1 a 0 para o Nice, na sexta-feira, e atuou por cerca de 20 minutos até o fim da partida, sem dores. Flamengo - Aguardando o comunicado da diretoria sobre sua demissão, o técnico Jorge Sampaoli chegou normalmente ao Ninho do Urubu e comandou o treino do time carioca nesta terça-feira. O único motivo do comandante argentino ainda não ter tido sua saída oficializada é por que a direção rubro-negra ainda está decidindo como será paga sua multa rescisória. Ponte Preta - O atacante André, ex-Grêmio, foi dispensado pelo clube paulista após 10 jogos disputados pela Série B. A rescisão foi em comum acordo e o jogador sequer se reapresentou com o elenco, no início da semana. No fim de junho, ele havia assinado um contrato de produtividade com a Macaca. Conmebol - A Unidade Disciplinar da entidade multou o atacante Gabriel Barbosa em US$ 20 mil (R$ 99,8 mil na cotação atual) pela insinuação de roubo na eliminação do Flamengo no torneio continental. O episódio aconteceu contra o Olimpia-PAR nas oitavas de final. Inter Miami - O time de Lionel Messi disputa, nesta quarta-feira, a final da Copa dos Estados Unidos, às 21h30min, contra o Houston Dynamo. Caso saia vitorioso, o craque argentino vencerá seu segundo campeonato desde que chegou ao clube, em julho deste ano. Previamente, ele venceu a Leagues Cup, na primeira metade de agosto. Vini Jr. - O Real Madrid deverá contar com o craque brasileiro, recuperado de lesão, para o duelo desta quarta-feira, diante do Las Palmas, às 14h, no Santiago Bernabéu, pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol. O camisa 7 tem boas chances de ser relacionado para a partida.