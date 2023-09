Seletiva do Skate In Cena acontece nesta quinta-feira em Porto Alegre

O Rap In Cena Budweiser (RIC) acontece nos dias 28 e 29 de outubro, no Parque da Harmonia, em Porto Alegre, e os eventos que antecedem o maior festival de cultura hip hop do Brasil já começam a tomar conta da capital gaúcha. Nesta quinta-feira (28), acontece a seletiva 1ª seletiva do Skate In Cena, no Espartano Skate Park (Avenida Protásio Alves, 3839 - Petrópolis). As informações são da assessoria do RIC.

preencher a ficha de inscrição que será disponibilizada no Instagram do RIC 30 vagas com inscrições gratuitas para a seletiva. Os selecionados devem comparecer ao local do evento às 17h portando documento com foto. Os melhores colocados se classificam para a disputa das finais durante o Rap In Cena Budweiser. Para participar, bastaque será disponibilizada nonesta terça-feira (26). Sãopara a seletiva. Os selecionados devem comparecer ao local do evento às 17h portando documento com foto. Os melhores colocados se classificam para a

chuva que atinge Porto Alegre Mesmo com aque, a competição está mantida devido à previsão de sol a partir de quinta. Caso chova, o evento será adiado e novas informações sobre datas serão divulgadas.

Ano passado, os campeões das categorias levaram R$ 1 mil cada, além de outros prêmios. Para esta edição, a organização do evento afirma que a premiação está sendo definida.

"Há cerca de trinta dias do festival, a movimentação da marca Rap In Cena está mais ativa do que nunca. Temos certeza que este ano a edição do festival, assim como de todas as ativações, resultado do trabalho de todos os parceiros que jogam no time RIC, vai surpreender os fãs", afirma Keni Martins, idealizador do Rap In Cena.

O festival contará com cerca de 70 shows e irá gerar 1,5 mil empregos por dia de realização, entre equipes de promotores, segurança, bilheteria, bares, alimentação e limpeza. Além disso, incentiva a prática de esportes associados à cultura do hip hop, como o skate e o basquete.

Horários do Skate In Cena

17h - Inscrições e aquecimento livre;

18h - Best trick 1 - carving;

18h30min - Best trick 2 - aéreo;

19h30min- Best trick 3 - borda;

20h30min - Encerramento.