Sul-Americana - Nesta terça-feira, pelo jogo de ida da semifinal da competição, o Corinthians recebe o Fortaleza, na Neo Química Arena, às 21h30min. São Paulo - O clube decidiu que o lateral-esquerdo Caio Paulista será jogador do Tricolor, em definitivo, a partir da próxima temporada. O atleta está emprestado pelo Fluminense até dezembro e tem cláusula de compra definida em R$ 20 milhões. Espanha - Alexia Putellas e outras duas jogadoras da seleção espanhola feminina prestaram depoimento ante um tribunal no caso do beijo forçado de Luis Rubiales em Jenni Hermoso, companheira de equipe de Putellas e das demais, nesta segunda-feira. Além da camisa 11, a zagueira do Barcelona e capitã de "la Roja", Irene Paredes, e a goleira Misa Rodríguez também estiveram presentes no depoimento. Flamengo - O clube, que tem como certa a saída de Jorge Sampaoli após a perda do título da Copa do Brasil, demonstrou interesse em contar com os serviços do técnico Tite, que estaria disposto a retornar ao futebol brasileiro, depois de um período fora de ação, desde a Copa do Mundo do Catar, no final de 2022, na espera por uma proposta estrangeira. Barcelona - O técnico Xavi Hernández admitiu nesta segunda-feira que o clube espanhol poderá antecipar a chegada do atacante Vitor Roque, do Athletico-PR, para janeiro. A opção foi levada ainda mais em conta assim que o clube catalão soube da lesão sofrida pelo atleta durante a vitória sobre o Inter por 2 a 1, na quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. "Existe a possibilidade de ele vir em janeiro. Conversamos com os médicos do Athletico-PR, não haverá operação e o tratamento conservador continuará para que ele se recupere bem", disse o treinador. Tragédia - A Polícia Civil está investigando a morte de um torcedor do São Paulo que teria se envolvido em confronto com a Polícia Militar ao fim da partida com o Flamengo, no domingo, nos arredores do estádio do Morumbi. O torcedor, de 32 anos, morreu após ser atendido no Pronto Socorro Campo Limpo. A partir de agora, as investigações serão conduzidas pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) "para esclarecer todas as circunstâncias relativas aos fatos".