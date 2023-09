Ulbra em Canoas reúne 1,3 mil estudantes de três países para jogos escolares

O Complexo Esportivo da Ulbra em Canoas reúne 1,3 mil estudantes do Brasil, do Uruguai e da Argentina que irão participar da 27ª edição dos Jogos Internacionais Luteranos de 2023, da Rede de Escolas da Ulbra. Os alunos disputam 11 modalidades esportivas nos dias 26, 27, 28 e 29 de setembro. As informações são Aelbra, mantenedora da Rede Ulbra de Educação.

Os estudantes competem nas modalidades de atletismo, judô, xadrez, futsal, voleibol, basquete, handebol, rústica, tênis, futebol 7 e natação. A cerimônia de abertura acontece nesta terça-feira (26) e contará com a apresentação do Grupo Tholl, trupe circense de Pelotas. Participam do ato as 25 delegações que participam dos jogos, equipe de árbitros e diversas atrações no estádio de futebol da Ulbra Canoas, com capacidade para 6 mil pessoas.

As competições ocorrem em dois ginásios (um com sete e outro com quatro quadras), um campo de futebol 7, um estádio de futebol com pista atlética, uma área de tatame com duas quadras de luta, 10 quadras cobertas poliesportivas, uma quadra de tênis coberta, uma pista atlética para provas de corrida e revezamento, um percurso interno no campus para rústica e uma piscina semiolímpica.

"A natação em piscina semiolímpica retorna como prova este ano, e a novidade é que será aquecida por cinco bombas de calor, garantindo a temperatura ideal para a prática esportiva", conta Hans Kuchenbecker, gestor da Ulbra Sport.

Entre as novidades desta edição estão a tirolesa aberta ao público, as transmissões ao vivo da competição e um aplicativo através do qual é possível acompanhar os resultados dos jogos em tempo real.

Em paralelo aos jogos escolares, ocorre o Torneio Ulbra de Robótica (TUR), nesta terça, no saguão do prédio 60, às 14. O Colégio São Lucas, de Sapucaia do Sul, é o atual campeão.

A competição é promovida e realizada pela Aelbra, mantenedora da Rede Ulbra de Educação, e organizada pela Rede de Escolas da Ulbra. Conforme a superintendente de Ensino Básico da Aelbra, Carin Cristina Borkert Kuchenbecker, os jogos são uma forma de estimular a prática esportiva e a inclusão social dos alunos.

A superintende ainda ressalta que ex-participantes dos jogos escolares da Ulbra se tornaram atletas de ponta em competições coletivas e individuais. "Contribui para o desenvolvimento integral do aluno-atleta como ser social, autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania por meio do esporte", conclui Carin.

Categorias (feminino e masculino):

Mirim: nascidos a partir de 2010 (12 a 13 anos);

Infantil: nascidos a partir de 2008 (14 a 15 anos);

Juvenil: nascidos a partir de 2005 (16 a 18 anos).

Modalidades:

Mirim

Individuais: atletismo; judô; xadrez;

Coletivas: atletismo; futsal; handebol.

Infantil

Individuais: atletismo; rústica; natação; judô; xadrez;

Coletivas: atletismo; natação (prova de revezamento); futsal; voleibol; handebol.

Juvenil

Individuais: atletismo; rústica; natação; tênis (prova individual); xadrez;

Coletivas: atletismo; natação (prova de revezamento); futsal; futebol 7; handebol; basquete; voleibol; tênis (prova em dupla).

Participantes (países, estados e cidades):

Brasil

Rio Grande do Sul - Alvorada, Cachoeira do Sul, Campo Bom, Canoas, Estância Velha, Guaíba, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapiranga e Sapucaia do Sul;

Goiás - Goiatuba e Itumbiara;

Pará - Santarém;

Tocantins – Palmas.

Argentina

Província de Misiones.

Uruguai