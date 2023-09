Grêmio - Sofrendo com lesões no sistema defensivo ao longo da temporada, o Tricolor ficará sem o zagueiro Rodrigo Ely por cerca de três semanas, após distensão muscular na coxa esquerda. O jogador se machucou no primeiro tempo da vitória de 1 a 0 sobre o Palmeiras, na quinta-feira, ainda no primeiro tempo, e precisou ser substituído por Bruno Uvini.

Série B - Jogos da 29ª rodada: Ponte Preta 0x3 Mirassol, Ituano 0x2 Vitória, Atlético-GO 3x1 Criciúma, CRB 1x0 Guarani, Chapecoense 1x1 Ceará, Tombense 0x0 Botafogo-SP e Sport 4x0 Londrina. Nesta segunda-feira, dois jogos fecham a rodada: Avaí x Juventude, às 18h30min, e Novorizontino x ABC, às 21h.

Série C - Neste sábado, o São José venceu o São Bernardo por 2 a 1 e segue com chances de subir para a Série B. Já o Brusque garantiu o acesso ao bater o Operário, fora de casa, também por 2 a 1.

Fórmula 1 - Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP do Japão, neste domingo, e completou um fim de semana perfeito em Suzuka. O piloto holandês liderou todas as sessões de treino e foi o pole position. Esta foi sua décima segunda vitória na temporada. Agora, ele pode ser campeão na corrida sprint do GP do Catar, onde precisa de apenas três pontos para que ninguém mais o alcance.

Vôlei - A seleção brasileira feminina venceu o Japão, neste domingo, em jogo decisivo do pré-olímpico, e garantiu a vaga para os Jogos de Paris em 2024. Jogando em Tóquio, o Brasil venceu as donas de casa por 3 a 2, com parciais de 25/21, 22/25, 27/25, 15/25 e 15/10 no set de desempate.

Walewska - Morreu, na noite de quinta-feira, a ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira, uma das maiores esportistas da modalidade no País. A ex-atleta de 43 anos estava em São Paulo para divulgação de sua biografia. Ela faturou o ouro olímpico em Pequim (2008) e fez parte do elenco brasileiro que foi bronze em Sydney (2000).

Basquete - O Sesi Franca Basquete sagrou-se campeão intercontinental, considerado o mundial de clubes da modalidade, neste domingo, ao derrotar o Telekom Baskets Bonn, da Alemanha, por 70 a 69, no Singapore Indoor Stadium, em Singapura.