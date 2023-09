Árbitro argentino apitará Fluminense x Inter na semifinal da Libertadores

O árbitro argentino Dario Herrera apitará Fluminense e Inter, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O também argentino, Mauro Vigliano, comandará o árbitro de vídeo (VAR). O confronto entre as equipes brasileiras será nesta quarta-feira (27), às 21h30min.

Ainda nesta edição do torneio continental, ele apitou o confronto entre Flamengo e Olímpia-PAR, também no Maracanã, pelas oitavas de final.

No outro duelo, Boca Juniors e Palmeiras, no dia seguinte, também às 21h30min, será sob o comando do colombiano Wilmar Roldan, na Bombonera. O VAR será de responsabilidade do chileno Juan Lara.