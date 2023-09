Em jogo de poucas chances, Grêmio vence o Palmeiras na Arena e se aproxima da vice-liderança do Brasileirão

Depois de 18 dias longe, o Grêmio reencontrou seu torcedor na Arena para conquistar a vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0 na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo diminui a vantagem dos paulistas, vice-líderes da competição, sobre os gaúchos, para apenas um ponto. Com 43, a equipe de Renato Portaluppi ocupa a terceira posição.

Antes do pontapé inicial, a torcida tricolor protestou contra a CBF e o VAR, estendendo um faixa na arquibancada, após o pênalti não marcado pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio no jogo contra o Corinthians, na segunda-feira, quando Yuri Alberto bloqueou um cruzamento com a mão, nos acréscimos do duelo.

LEIA MAIS: Final da Copa do Brasil é a grande atração do futebol nacional neste final de semana

Dentro das quatro linhas, em uma blitz, o Tricolor abriu o placar logo cedo, aos 8 minutos, em uma troca de passes envolvente pela direita, que terminou em João Pedro, com um chute cruzado e rasteiro, sem chances para Weverton.

Depois do gol, o Alviverde assumiu o controle absoluto do confronto, e depois de tanto tentar furar o bloqueio adversário, chegou com Raphael Veiga, aos 29 minutos, em uma bola rebatida que parou em seus pés, na pequena área. No entanto, o camisa 23 parou em Grando, que operou um milagre debaixo da trave, impedindo o gol.

Os paulistas seguiram chegando, e aos 39, armaram boa jogada pelo meio, com Gabriel Menino, que serviu Endrick na direita. O jovem, no entanto, não finalizou como queria, e acabou mandando para fora. Mesmo sendo dominados pela equipe de Abel Ferreira durante boa parte do primeiro tempo, os gaúchos conseguiram se defender e foram para o intervalo com a vantagem no marcador.

Na volta para o segundo tempo, com os times pecando na criatividade, e as defesas bem postas, a intensidade do confronto caiu, e os lances concretos de perigo foram aparecendo cada vez menos. Mesmo assim, o Tricolor voltou mais atento, competindo mais e sofrendo menos em seu campo. Os mandantes tentaram chegar aos 17 minutos, em um chute de longe de Galdino, que passou próximo à trave.

Aos 28 minutos, Suárez puxou contra-ataque pelo meio, e passou para André na direita, que optou pelo chute cruzado, mas sem direção. Porém, aos 40, o volante Villasanti recebeu o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso, deixando sua equipe com um a menos na reta final do duelo.

O clima, então, esquentou, e os visitantes pressionaram até o fim, sem sucesso, com o árbitro encerrando a disputa aos 54 minutos, com a vitória azul, preta e branca. Agora, o Grêmio se prepara para visitar o Fortaleza, no dia 30 de setembro, também pelo Brasileirão.

LEIA MAIS: CBF afasta Wilton e árbitros envolvidos em lance de pênalti não marcado para o Grêmio

Grêmio (1) Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely (Bruno Uvini), Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti (expulso), Pepê, Nathan (Galdino) e Cristaldo (Ferreira); João Pedro Galvão e Luis Suárez (Ronald). Técnico: Renato Portaluppi.

Palmeiras (0) Weverton; Marcos Rocha (Luís Guilherme), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino (Richard Rios) e Zé Rafael (Breno Lopes); Mayke, Raphael Veiga e Artur (Kevin); Endrick (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo.