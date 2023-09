Com gol nos acréscimos, Inter perde para o Athletico-PR por 2 a 1

Ansioso pelo confronto da Libertadores contra o Fluminense, na quarta-feira (27), o Inter não foi páreo para o Athletico-PR em seu último compromisso antes da semifinal, e saiu derrotado por 2 a 1, na Ligga Arena, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os mandantes começaram o jogo azarados, perdendo o lateral-direito Madson e o atacante Vitor Roque por lesão. No entanto, mesmo com os desfalques de peso, o Furacão manteve seu estilo de jogo, e pressionando no campo de ataque, chegou pela primeira vez com Zapelli, aos 22 minutos, obrigando Rochet a fazer bela defesa, e abriu o placar um minuto depois, em um passe de cabeça de Fernandinho, por cima da defesa, deixando Erick na cara gol. O volante dominou no peito, girou e bateu direto, sem chances para o goleiro uruguaio.

A resposta colorada veio 13 minutos depois, aos 36, em jogada trabalhada entre Bruno Henrique, Lucca e Carlos De Pena, que arrematou um belíssimo chute da entrada da área, no canto direito, para empatar a partida e dar adeus a má fase que vinha passando. Ainda na primeira etapa, já nos acréscimos, Bruno Henrique teve uma sobra em seus pés, mas não pegou na bola como queria, facilitando a defesa de Léo Linck.

O confronto, então, se alastrou sem chances de perigo até o final do primeiro tempo, e as equipes foram para o vestiário empatadas.

Na volta para os 45 minutos finais, Vitor Bueno, aos 6, levou muito perigo em uma falta de longe, que obrigou Rochet a saltar no canto para fazer uma defesa importante. Após 12 minutos sonolentos, o Colorado levou perigo em dois lances seguidos, dando trabalho para o arqueiro rubro-negro. Primeiro, De Pena, de fora da área, e depois, Luiz Adriano, de cabeça, em escanteio.

Na sequência, Erik quase reeditou seu primeiro gol, ao receber um cruzamento milimétrico de Zapelli, mas acabou tendo sua finalização travada por Bustos. Em cima, o Athletico não reassumiu a frente no placar por um detalhe, aos 24, quando Thiago Heleno subiu mais que todo mundo no escanteio, e testou na trave, se lamentando pela chance perdida.

Aos 43, Canobbio teve a uma das melhores chances do jogo, saindo cara a cara com Rochet no contra-ataque, e finalizando rasteiro, na trave.

Já nos últimos minutos, em um embate aguerrido no meio de campo, com os espaços foram aparecendo cada vez menos, o próprio Canobbio achou Alex Santana, na marca do pênalti, para cabecear no canto, balançar a rede e decretar a vitória atleticana. O Inter, agora, volta seu foco para o tricolor carioca, pelas semifinais do torneio continental.

Athletico-PR (2) Léo Linck; Madson (Bruno Peres), Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick; Vitor Bueno e Zapelli, Canobbio; Vitor Roque (Pablo). Técnico: Wesley Carvalho.

Inter (1) Rochet; Bustos, Igor Gomes, Nico Hernández (Mercado) e Dalbert; Gabriel; Matheus Dias (Wanderson), Bruno Henrique e De Pena; Lucca e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães.