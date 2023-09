Série A - Dois jogos finalizam a 24° rodada. Nesta sexta-feira, o Corinthians enfrenta o Botafogo, às 20h, enquanto no sábado, às 21h, jogam Atlético-MG x Cuiabá. Série B - Pela 29° rodada, jogam, nesta sexta-feira: Ponte Preta x Mirassol (19h) e Atlético-GO x Criciúma e Ituano x Vitória (21h30min). No sábado, se confrontam: Chapecoense x Ceará e CRB x Guarani (17h), além de Tombense x Botafogo-SP (18h) e Sport x Londrina (20h45min). Série C - Pela 4° rodada do quadrangular final, duelam neste sábado, pelo grupo A: São José x São Bernardo, às 16h, e Operário x Brusque, às 19h. O São José atualmente ocupa a última posição do grupo, mas, em caso de vitória, pode chegar até mesmo a segunda colocação. Flamengo - Arrascaeta e Luiz Araújo treinaram nesta quinta-feira no Ninho do Urubu e devem ser reforços para o segundo jogo da final da Copa do Brasil no domingo contra o São Paulo. Fifa - A entidade divulgou, nesta quinta-feira, uma atualização no seu ranking de seleções masculinas após os jogos disputados durante o início deste mês de setembro. O Brasil segue no terceiro lugar do ranking, que é liderado por Argentina (em 1°) e França (em 2°). Arbitragem - O árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) foi convidado para participar de audiência pública na Comissão do Esporte do Senado Federal, em Brasília, após erro na partida entre Corinthians e Grêmio, válida pelo Campeonato Brasileiro. Também foram chamados o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e o presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Luiz Seneme. Messi - A participação do argentino na partida entre Inter Miami e Toronto, na noite de quarta-feira, durou apenas 37 minutos. Antes do fim do primeiro tempo, o atacante foi substituído em razão de um problema físico. Ao fim da partida, o técnico do Inter, Tata Martino, revelou que o jogador sofre com uma lesão antiga.