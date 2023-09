Vice do Flamengo é convocado ao Conselho de Ética da Câmara-RJ por briga e falta

O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi convocado pelo Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro para dar explicações sobre sua briga em um shopping da Zona Oeste (RJ), nesta terça-feira (19), e também por ter faltado à sessão que acontecia no mesmo horário da confusão.

Marcos Braz é vereador pelo PL-RJ e chegou a dar presença virtual horas antes do início da sessão, mas não compareceu presencialmente.

O vice-presidente de futebol do Flamengo se envolveu em uma briga com um torcedor rubro-negro no BarraShopping no mesmo horário em que acontecia a sessão na Câmara. Marcos Braz terá que dar explicações no Conselho de Ética no próximo dia 26.

"Além de ouvi-lo sobre a briga, precisamos que ele explique por que deu a presença na sessão se estava num shopping a 30 quilômetros da Cinelândia [local onde fica a Câmara]. Isso precisa ser esclarecido também", disse a vereadora Teresa Bergher, criadora e vice-presidente do Conselho de Ética da Câmara.

MULTA

Marcos Braz também será multado pela Câmara dos Vereadores em R$ 573,90, de seu salário mensal, por ter faltado à sessão de terça (19).

Em nota, o órgão explicou que "um pré-registro pode ser feito virtualmente entre 13h e 16h". Ou seja, Braz marcou que estaria na sessão de maneira remota, sem precisar ir até o local.

Ainda segundo a Câmara, "após o início da Ordem do Dia, às 16h, é necessária confirmação presencial. Como o vereador Marcos Braz (PL) estava ausente durante a votação desta terça-feira (19), o sistema registrou falta para o parlamentar".