Liga dos Campeões - Pela 1° rodada da fase de grupos do torneio, jogaram, nesta terça-feira: Milan 0x0 Newcastle, Young Boys 1x3 RB Leipzig, PSG 2x0 Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk 1x3 Porto, Manchester City 3x1 Estrela Vermelha, Lazio 1x1 Atlético de Madrid, Barcelona 5x0 Real Antwerp e Feyenoord 2x0 Celtic. Liga dos Campeões 2 - Completaram a 1° rodada da fase de grupos do torneio, nesta quarta-feira: Real Madrid 1x0 Union Berlin, Galatasaray 2x2 Copenhague, Bayern de Munique 4x3 Manchester United, Benfica 0x2 RB Salzburg, Braga 1x2 Napoli, Arsenal 4x0 PSV, Sevilla 1x1 Lens e Real Sociedad 1x1 Inter de Milão. Flamengo - O vice de futebol do clube, Marcos Braz, foi convocado pelo Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro para dar explicações sobre sua briga em um shopping da Zona Oeste (RJ), nesta terça-feira, e também por ter faltado à sessão que acontecia no mesmo horário da confusão. Robinho - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o Recurso extraordinário apresentado pela defesa do ex-jogador que tenta que o governo italiano envie ao Brasil a íntegra do processo traduzida para o português. Campeonato Saudita - O árbitro gaúcho Anderson Daronco irá apitar um jogo do time do craque português Cristiano Ronaldo. Ele vai atuar atuar na partida entre Al-Nassr e Al-Ahli, nesta sexta-feira, às 15h (de Brasília). Daronco irá acompanhado dos assistentes Rafael Alves (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA). Tênis - Um dia após conquistar sua primeira vitória em torneios de nível WTA 1000, a tenista brasileira Ingrid Martins precisou abandonar a competição disputada em Guadalajara, no México. Sua parceira, a americana Angela Kulikov, sofreu um estiramento na perna esquerda nesta quarta-feira. Vôlei - Após levar um susto e se complicar na tabela do Pré-Olímpico, a seleção brasileira feminina atropelou Porto Rico nesta quarta-feira. A equipe nacional aplicou 3 sets a 0 no time rival, pelo placar arrasador de 25/21, 25/15 e 25/9, em Tóquio. Apesar do novo triunfo, o Brasil segue em terceiro lugar na tabela, atrás do Japão e da Turquia.