Grêmio x Palmeiras: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após o duelo inacreditável de oito gols e um pênalti a seu favor sonegado no final, contra o Corinthians, o Grêmio volta a campo nesta quinta-feira (21), para enfrentar o Palmeiras, às 21h30min, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Perseguindo o vice-líder alviverde na tabela, o Tricolor, atual terceiro colocado da competição com 40 pontos, contará com o apoio de sua torcida para tentar diminuir a distância de quatro pontos para o time paulista.