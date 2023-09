Série A - Dando sequência a 23ª rodada, nesta sexta-feira, tem Cuiabá x América-MG, às 20h, e Palmeiras x Goiás, às 21h30min. No sábado, jogam Vasco x Fluminense, às 16h, e Atlético-MG x Botafogo, às 21h. Série B - Pela 28ª rodada, nesta sexta-feira, tem Vila Nova x Ponte Preta (19h) e ABC x Sport (21h30min). No sábado: Criciúma x Mirassol (15h30min), Botafogo-SP x Atlético-GO e Sampaio Corrêa x Chapecoense (17h), Juventude x CRB (18h). Domingo: Guarani x Tombense (15h45min) e Vitória x Avaí (18h). Série C - Pela terceira rodada do Grupo A da segunda fase jogam neste sábado: São Bernardo x São José, às 16h, e Brusque x Operário, no domingo, às 19h. Série D - Ferroviário x Ferroviária, às 16h deste sábado, definem o campeão da competição. No jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0. São Paulo - O tricolor paulista usou suas redes sociais para anunciar o fim da parceria com a Adidas ao final deste ano. O clube e a marca de materiais esportivos trabalharam em conjunto ao longo de cinco anos. O presidente do clube, Julio Casares, disse que a marca protagonizou "falhas terríveis" em relação ao clube nos últimos tempos durante entrevista ao programa Roda Viva. Fórmula 1 - O GP de Cingapura acontece neste domingo, às 9h, com transmissão da Band. Disparado na liderança, Max Verstappen vai em busca da 11ª vitória seguida em uma pista na qual nunca venceu em Singapura. Stock Car - Com sua oitava etapa marcada para este final de semana, no RS, a categoria vai se unir ao esforço de auxílio às vítimas dos temporais que devastou cidades do interior gaúcho. Uma das ações será transformar o Autódromo Internacional do Velopark, em Nova Santa Rita, na região metropolitana, em um ponto de arrecadação de alimentos, roupas e cobertores. A categoria irá também doar parte da bilheteria para o esforço comunitário. A corrida principal será neste domingo, a partir das 12h.