Flamengo e São Paulo travam primeira batalha pela Copa do Brasil neste domingo

Com o primeiro jogo da final da Copa do Brasil marcado para este domingo (17), às 16h, no Maracanã, Flamengo e São Paulo chegam para a decisão sob desconfiança de seus torcedores, que mesmo nervosos, aflitos e incomodados pelas derrotas na retomada do Campeonato Brasileiro, prometem o apoio incondicional de quem sonha com a taça, em realidades distantes.

Para o fanático rubro-negro, o título é o obrigação para tentar salvar a conturbada temporada na Gávea. Derrotado pelo Fluminense na final do Carioca, eliminado nas oitavas de final para o inferior Olímpia na Libertadores e irregular no Brasileirão, amargando a distância para o Botafogo na ponta da tabela, o time carioca coleciona crises ao longo de 2023 e, mesmo conturbado, chegou à decisão nos lampejos de seus renomados craques, como foi no jogo de ida da semifinal, contra o Grêmio, na Arena.

Com Filipe Luís sendo a principal dúvida do departamento médico, após se tornar desfalque na derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR, devido a uma lesão muscular na posterior da coxa direita, Ayrton Lucas deve ser o titular da posição. Arrascaeta, voltando de lesão, pode ser a principal novidade.

A provável escalação do Rubro-Negro para os primeiros 90 dos 180 minutos mais importantes do ano tem Matheus Cunha; Wesley, Fabricio Bruno (David Luiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Vitor Hugo (Arrascaeta); Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

Do outro lado, está um tricolor paulista empolgado pela possibilidade de erguer, pela primeira vez em sua vitoriosa história, o troféu da mais tradicional copa do País. Finalista em 2000, quando esbarrou no Cruzeiro, maior campeão da história do torneio, o clube chega para o confronto com a vantagem de decidir em casa, no outro domingo, dia 24 de setembro.

A principal preocupação da comissão técnica paira sobre o zagueiro Arboleda, que mesmo não tendo lesão constatada após ser substituído em jogo do Equador, na terça-feira, pelas Eliminatórias, ainda é dúvida para o confronto. A provável escalação dos visitantes é formada por Rafael; Rafinha, Diego Costa (Arboleda), Beraldo e Wellington; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Lucas; Luciano e Calleri.