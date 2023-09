Notas esportivas

Série A - Dando sequência a 23ª rodada da competição, jogam nesta quinta-feira: Santos x Cruzeiro e Corinthians x Fortaleza, às 19h, e Coritiba x Bahia, às 20h. Vasco - O clube carioca chegou a um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, em reunião realizada nesta quarta-feira, e assinou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para a liberação do estádio São Januário. O Cruzmaltino, agora, aguarda a homologação na Justiça. A expectativa é que a torcida possa voltar a sua casa no duelo com o Coritiba, no dia 21 deste mês, pelo Campeonato Brasileiro. Vidal - O volante chileno sofreu uma lesão no menisco do joelho direito, na terça-feira, no jogo entre Chile e Colômbia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, e teve que passar por cirurgia, informou o Athletico-PR. O atleta não jogará mais em 2023. Barcelona - O luso-brasileiro Deco, ex-jogador do Fluminense, foi apresentado como novo diretor esportivo do clube espanhol nesta quarta-feira. Verratti - Nesta quarta-feira, o Al-Arabi, da Arábia Saudita, anunciou a contratação do meia italiano, ex-jogador do PSG. A transferência custou 45 milhões de euros Polônia - O técnico português Fernando Santos foi demitido da seleção polonesa após uma série de maus resultados. O comandante assumiu o cargo em janeiro, após a Copa do Mundo de 2022. Sua demissão ocorre depois da derrota por 2 a 0 para a Albânia, domingo, pelas Eliminatórias para a Eurocopa. Fórmula 1 - Os advogados de Felipe Massa deram mais um passo na busca pelo reconhecimento do título do Mundial de Pilotos da F-1 da temporada 2008. Os representantes do piloto brasileiro enviaram uma notificação extrajudicial para algumas equipes e dirigentes atuais da categoria, além do ex-chefe da Renault, Flavio Briatore, para que preservem os documentos relacionados ao chamado "Cingapuragate".