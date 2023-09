Bragantino x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

De volta a ativa após a pausa para a Data Fifa, o Grêmio vai a São Paulo enfrentar o Bragantino, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (14), às 21h30min, na busca pela sua terceira vitória consecutiva na competição. A partida contará com a transmissão exclusiva do Premiere.

LEIA MAIS: Grêmio embarca para São Paulo em busca de seis pontos no Brasileirão

Atual terceiro colocado, o Tricolor chega para este confronto na expectativa de seguir sonhando com o distante título do torneio nacional, após o tropeço do líder Botafogo, antes da parada internacional. Ciente da necessidade de pontuar fora de casa, o técnico Renato Portaluppi deverá montar o time com alguns desfalques.

O volante Villasanti esteve em campo nesta terça-feira (12), na derrota do Paraguai para a Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e portanto, não deverá ter condições de jogo. Na defesa, Cuiabano e Geromel, por questões físicas, estão fora.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bragantino - Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Vitinho, Helinho e Alerrandro. Técnico: Pedro Caixinha.

Grêmio - Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Gustavo Martins (Galdino ou Ferreira), Carballo, Pepê e Cristaldo; JP Galvão e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.



Arbitragem: André Luiz Skettino, auxiliado por Guilherme Dias Camili e Adriano Antônio de Oliveira. No VAR, estará Rodrigo D'Alonso Ferreira.

Serviço Bragantino x Grêmio

Local: Estádio Nabi Abi Chedid;

Horário: 21h30min;

Transmissão: Premiere.