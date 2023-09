Série D - Pelo primeiro jogo da final da competição, Ferroviária e Ferroviário jogam nesta quarta-feira, às 20h. Além deles, Caxias e Athletic, semifinalistas eliminados, também estão garantidos na Série C de 2024. Libertadores - A Conmebol iniciou, nesta terça-feira, a venda de parte da carga de ingressos para a decisão do torneio continental, mesmo sem a definição dos finalistas. Os valores dos ingressos variam de R$ 260,00, pela categoria 3 (exclusivo para clubes finalistas), a R$ 1.300,00 (categoria 1). Há ainda a categoria 2, com entradas a R$ 800,00. Juventus - O zagueiro Bonucci irá processar o clube italiano, o qual defendia até a última temporada, por conta do tratamento recebido em seus últimos meses na equipe. O pedido de indenização do atleta seria por conta de "danos profissionais e de imagem". Ele afirma que foi obrigado a treinar à noite, em horário diferente dos demais jogadores, sem nem ter contato com a comissão técnica, e que não teve acesso às instalações do clube, como o ginásio, piscina e restaurante. Violência - Uma funcionária de um posto de conveniência em São Paulo registrou um boletim de ocorrência contra o ex-jogador de futebol Kleber Gladiador por agressão física. De acordo com informações, Kleber teria se envolvido em uma briga na madrugada do dia 3 de setembro. Uma das pessoas que estava envolvida na confusão entrou na loja de conveniência, e o ex-atleta tentou entrar no local também. Quando foi impedido pela funcionária, ele teria tentado enforcado a vítima contra uma porta de vidro. O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Justiça - A Audiência Nacional da Espanha acatou a denúncia de agressão sexual da jogadora da seleção espanhola feminina Jenni Hermoso, contra o ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol(RFEF) Luis Rubiales, e o intimou, nesta terça-feira, a prestar depoimento na sexta-feira. Fórmula 1 - Buscando ampliar o entretenimento do GP de São Paulo, a organização da corrida anunciou, nesta terça-feira, que terá duas festas oficiais na edição deste ano. Os dois eventos irão acontecer ao longo do fim de semana da etapa, disputada no Autódromo de Interlagos, entre os dias 3 e 5 de novembro, na capital paulista.