Inter x São Paulo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após um hiato de 11 dias por conta da Data Fifa, o Inter volta a campo nesta quarta-feira (13), às 21h30min, para enfrentar o São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. O confronto será mais uma tentativa da equipe do técnico Eduardo Coudet de reverter a sequência negativa na competição, que já atingiu a marca de dez jogos sem vencer. A transmissão ficará por conta de RBS TV e Premiere.

LEIA MAIS: Coudet encaminha um Inter desfalcado para a retomada do Brasileirão

O Colorado, que encerrou sua preparação para o duelo nesta terça-feira, se prepara para lidar com os vários desfalques que terá. Por estarem retornando de suas seleções, Valencia, Rochet e Aránguiz estão fora. Por lesão, Vitão e Pedro Henrique também são desfalques, enquanto Johnny, que vem treinando sem bola no gramado do CT Parque Gigante, é dúvida. Luiz Adriano, suspenso, fecha a lista.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Keiller; Bustos, Hugo Mallo, Mercado e Renê; Gabriel; Mauricio (De Pena), Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Lucca. Técnico: Eduardo Coudet.

São Paulo - Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Wellington; Pablo Maia e Gabriel Neves; Wellington Rato, Lucas Moura e Rodrigo Nestor; Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva, auxiliado por Felipe Costa de Oliveira e Leone Carvalho Rocha. No VAR, estará Rodolpho Toski Marques.

Serviço Inter x São Paulo

Local: Beira-Rio;

Horário: 21h30min;

Transmissão: RBS TV e Premiere;