Eliminatória - Pela segunda rodada do torneio qualificatório para a Copa do Mundo de 2026, jogam nesta terça-feira: Bolívia x Argentina, às 17h, Equador x Uruguai, às 18h, Venezuela x Paraguai, às 19h e Chile x Colômbia, às 21h30min. Futebol espanhol - Após Luis Rubiales renunciar ao cargo de presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), por conta do beijo forçado na jogadora Jenni Hermoso, durante a premiação do título mundial da seleção espanhola feminina, o técnico da seleção masculina, Luis de la Fuente afirmou ter "máximo respeito" pela decisão do cartola, mas não se aprofundou no assunto. Apostas esportivas - A Fifa anunciou, nesta segunda-feira, a ampliação da abrangência da punição de 11 jogadores brasileiros envolvidos em esquemas de apostas. As sanções, que foram determinadas pela Justiça desportiva brasileira e só valiam em território nacional, passaram a ter vigor em todos os países filiados à entidade. Três desses atletas foram banidos permanentemente do esporte. Foram eles Ygor Catatau, Gabriel Tota e Matheus Gomes. Os demais receberam ganchos que variam de um a dois anos. De acordo com o comunicado da Fifa, todos, no momento, estão "proibidos de participar de qualquer tipo de atividade relacionada ao futebol". Botafogo - A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) arquivou a notícia de infração feita pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) contra o alvinegro carioca. A tentativa de denúncia ao clube se deu por conta de uma publicação com mensagem que teria natureza nazista em um perfil de uma torcida organizada. A procuradoria entendeu que não poderia responsabilizar o clube por uma atitude da torcida, feita nas redes sociais. Palmeiras - O clube informou nesta segunda-feira que o atacante Dudu pode ficar até um ano sem jogar após a lesão grave que sofreu no joelho direito. O tempo de recuperação é de nove a doze meses. Tiro com arco - O brasileiro Marcus D'Almeida venceu, na madrugada desta segunda-feira, a final da Copa do Mundo, disputada na cidade de Hermosillo, no México. O carioca, que é o número um no ranking mundial, venceu o sul-coreano Lee Woo Seok na decisão, pelo placar de 6 a 4.