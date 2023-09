Contra o Peru, Brasil busca afirmação sob o comando de Diniz

Reenergizada pelo imponente estilo de jogo do técnico Fernando Diniz, a seleção brasileira volta a campo nesta terça-feira (12), em busca de sua segunda vitória nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Após a goleada por 5 a 1 sobre a Bolívia, em Belém, a Canarinho viaja para Lima, onde enfrentará a seleção peruana, no Estádio Nacional, em Lima, às 23h.

Buscando virar a página em relação à Copa do Catar e a conturbada troca no comando técnico depois da saída de Tite, Diniz chega de maneira interina, com a missão de reestruturar o time que será assumido por Carlo Ancelotti em junho de 2024, após o término da temporada europeia com o Real Madrid. Até lá, estão previstos outros quatro jogos pela qualificatória para o Mundial, além de dois amistosos, com a seleção espanhola e um adversário a definir.

Em solo peruano desde sábado, o grupo de jogadores realizou seu último treino nesta segunda-feira, no palco do confronto. Por conta da boa atuação contra os bolivianos, é de se esperar que o onze inicial seja mantido, sendo formado por Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Raphinha, Richarlison e Rodrygo.

Os holofotes, como de costume, estão voltados para Neymar, que superou a marca de 77 gols atingida por Pelé. Com dois gols marcados diante da Bolívia, o camisa 10 chegou aos 79 tentos com a amarelinha, se tornando o maior artilheiro da história da seleção, de acordo com a Fifa, somando ao seu recorde de 53 assistências, que lhe deixa no topo desta lista, também.

Por outro lado, o atacante Richarlison vem sofrendo com uma indigesta seca de gols. Neste início de temporada, o camisa 9 balançou as redes apenas uma vez, em seis oportunidades. No último jogo, no qual passou em branco, ele foi substituído por Mateus Cunha durante a segunda etapa, e foi visto chorando no banco de reservas.

Com o retrospecto a seu favor, o Brasil nunca perdeu para este adversário nas Eliminatórias. Ao todo, são 12 partidas, com sete vitórias e cinco empates. O Peru chega sob o comando de Juan Reynoso, que também está dando seus primeiros passos no comando da equipe. Em sua estreia, na primeira rodada, o zero persistiu no placar, no duelo com o Paraguai.