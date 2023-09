Corinthians supera Ferroviária e vence Brasileirão Feminino

Com a presença de mais de 42 mil torcedores, o time do Corinthians conquistou neste domingo (10) o Campeonato Brasileiro Feminino, ao derrotar a Ferroviária por 2 a1, na Neo Química Arena, em São Paulo. Os gols das Brabas foram marcados por Jheniffer e Tamires. O Corinthians chegou ao quinto título do Brasileirão Feminino - o quarto consecutivo - e o público de mais de 42 mil pessoas é um novo recorde em um jogo de futebol feminino na América do Sul.

O time de Araraquara abriu o placar, com Mylena Carioca. O empate das Brabas saiu ainda no primeiro tempo, com Jhenifer. Na segunda etapa, em um domínio do Corinthians, Tamires marcou o gol da virada que garantiu o título.

O Corinthians esteve longe de ter uma grande atuação no primeiro tempo da decisão do título. Errando muitos passes e sem o tradicional jogo de imposição, as donas da casa viram a Ferroviária encaixar a marcação e controlar a partida na base do jogo coletivo. O resultado disse apareceu logo aos nove minutos. Mylena Carioca aproveitou bom cruzamento de Barrinha para abrir o placar.



Em sua última partida como técnico do Corinthians na Neo Química Arena, Arthur Elias mexeu e colocou Gabi Portilho na vaga de Jaque. O time melhorou, conseguiu levar mais perigo e o empate ainda na etapa inicial. Após sequência de lances na área, Jheniffer desviou de cabeça dentro da área e igualou o marcador. Nos minutos finais, as Brabas pressionaram, mas pararam nas boas defesas da goleira Luciana.

No segundo tempo, o Corinthians voltou melhor e fez um jogo de ataque contra defesa. Com uma verdadeira blitz, o time levou apenas 12 minutos para conseguir virar o placar. Tamires aproveitou cruzamento de Millene para garantir a vitória e o título.