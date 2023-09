Notas esportivas

Série B - Pela 27ª rodada, o Juventude perdeu para o Atlético-GO no domingo por 3 a 0. Demaisjogos: Chapecoense 0x1 Guarani; Ceará 3x1 Londrina; Tombense 3x0 ABC; Ituano 1x2 Vila Nova; Ponte Preta 0x0 Sampaio Corrêa; Mirassol 1x0 Botafogo-SP; Sport 3x3 Criciúma. CRB x Vitória não havia terminado até o fechamento da edição. Na segunda-feira, às 20h, o Avaí enfrenta o Novorizontino.

Série C - Pelo Grupo A da segunda fase da competição, o São José foi derrotado no domingo por 2 a 0 pelo Operário. Na outra partida, o Brusque venceu o São Bernardo por 1 a 0.

Tênis - A norte-americana Coco Gauff, de 19 anos, conquistou o título feminino do US Open, em Nova York, seu primeiro troféu de Grand Slam da carreira. Ela venceu a bielorrussa Aryna Sabalenka por 2 sets a 1 (2/6, 6/3 e 6/2). A decisão masculina, entre Novak Djokovic e Daniil Medvedev, não estava encerrada até o fechamento desta edição.

Tênis 2 - O brasileiro João Fonseca, de 17 anos, venceu a decisão do US Open juvenil, no sábado, sobre o americano Learner Tien, por 2 sets a 1 (4/6, 6/4 e 6/3). Com o resultado, o carioca assume a liderança do ranking juvenil.

Antony - O Manchester United decidiu adiar o retorno de Antony aos treinos. Jogadores que não participaram com suas seleções na Data Fifa deveriam voltar a treinar nesta segunda-feira. No entanto, de acordo com o clube inglês, foi acertado com o jogador que ele não vai se apresentar ao CT até novo aviso. O atacante brasileiro é acusado de abusos contra a ex-namorada Gabriela Cavallin e outras duas mulheres.

Vinícius Júnior - A revista francesa France Football divulgou os finalistas para diversas categorias de seus prêmios individuais - entre eles os de melhor jogador e jogadora do Mundo na última temporada. Vinícius Júnior, entre os homens e Debinha, entre as mulheres, foram os únicos brasileiros entre os 30 finalistas. A entrega das premiações será realizada no dia 30 de outubro.

Basquete - A Alemanha se sagrou pela primeira vez campeã da Copa do Mundo masculina, ao vencer a Sérvia por 83 a 77 neste domingo em Manila, nas Filipinas.Na disputa pelo bronze, o Canadá derrotou os Estados Unidos. Os quatro primeiros colocados se garantiram nas Olimpíadas de Paris, assim como Austrália, Sudão do Sul e Japão.