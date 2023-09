Luisa Stefani cai na semifinal do US Open

A campanha de Luisa Stefani no US Open chegou ao fim nesta sexta-feira (8), nas semifinais. Ela e sua parceira, a americana Jennifer Brady, foram superadas por Laura Siegemund e Vera Zvonareva, que também já haviam eliminado Beatriz Haddad Maia do torneio. Alemã e russa fizeram 6/4 e 6/1 e vão disputar a decisão do torneio no domingo.

A outra dupla na final é formada pela canadense Gabriela Dabrowski, ex-parceira de Luisa Stefani, e a neozelandesa Erin Routliffe, que venceram sua semi desta sexta-feira contra a taiwanesa Su-Wei Hsieh e a chinesa Zinyu Wang por 6/1 e 7/6(4).

Dabrowski é a mesma parceira com quem Stefani alcançou a semi do US Open dois anos atrás, quando sofreu uma séria lesão no joelho e teve de deixar a quadra de cadeira de rodas. As duas voltaram a jogar juntas este ano, mas a brasileira optou pelo fim da parceria após seis torneios.

COMO ACONTECEU

Siegemund e Zvonareva foram impecáveis taticamente no começo. Primeiro, pressionaram Brady no fundo de quadra e quebraram o saque da americana. Depois, forçaram erros de Stefani e também venceram o game de serviço da paulista. Quando Siegemund confirmou seu game, o placar passou a mostrar 4/0.

Brasileira e americana, contudo, reagiram. Primeiro, quebraram o saque de Zvonareva e deixaram o placar em 4/3. Depois, com Brady no serviço, salvaram um match point - um incrível voleio errado de Zvonareva - e forçaram a russa a sacar para o set. Vera teve de salvar dois break points (duas devoluções erradas de Luisa) antes de fechar em 6/4.

O segundo set começo igual, com Brady cometendo erros do fundo de quadra e perdendo seu primeiro game de serviço. O cenário piorou para a dupla da brasileira no quinto game. Quando Luisa errou um voleio fácil, deu três break points às rivais. Pouco depois, um belo voleio de Zvonareva decretou a quebra e uma vantagem de 4/1 para ela e sua parceira. Alemã e russa não deram mais chances para reação e ainda quebraram o saque de Stefani no fim: 6/1.