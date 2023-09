Filipe Toledo quer bicampeonato 'em casa' para manter hegemonia brasileira

Filipe Toledo foi o cara a ser batido nesta temporada e tem a chance de se tornar bicampeão mundial de surfe. O brasileiro liderou o ranking do Circuito Mundial e precisará vencer apenas um oponente nas ondas de Trestles, na Califórnia (EUA), para levar pela segunda vez consecutiva o título mundial.

O formato de disputa é simples: 5º colocado (Robinson) enfrenta o 4º (Chumbinho). Quem vencer pega o 3º (Ewing), quem avançar encara o 2º Colapinto, sempre em bateria única. Quem sobreviver no final, encara Filipinho em melhor de três baterias.

Filipe acumula bons resultados no "quintal de casa". O brasileiro se mudou para a Califórnia em 2014 e mora lá desde então.

Brasil tem 100% de aproveitamento no Finals. Desde que o modelo foi implementado, em 2021, todas as finais foram 100% verde-amarelas. E o cenário pode se repetir, caso Chumbinho chegue à decisão.

A janela para a realização do Finals começa nesta sexta-feira (8) e termina no dia 16 de outubro. De acordo com o site Surfline, a expectativa é que a etapa aconteça no sábado (9) ou entre os dias 13 e 15.

O sportv transmite ao vivo, bem como o site e aplicativo da WSL.

A temporada de Filipe Toledo

Venceu três das dez etapas do Circuito. Sempre que chegou à final em 2023, Filipinho terminou com a taça.

Foi o melhor brasileiro da temporada, e se classificou para as Olimpíadas de Paris 2024. João Chianca, o Chumbinho, também garantiu vaga.

Chegou ao Finals pela terceira vez consecutiva. Perdeu para Gabriel Medina na decisão de 2021 e foi campeão em cima de Italo Ferreira em 2022.

Filipinho em Trestles

Entre 2013 e 2017, o brasileiro garantiu um título e parou duas vezes nas semifinais. Na época, Trestles era palco de uma das etapas do Circuito Mundial.

O evento saiu do calendário por dois anos, e retornou como palco da disputa pelo título.