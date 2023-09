Zé Ricardo diz entender desconfiança da torcida do Cruzeiro e explica rebaixamento no Japão

A contratação de Zé Ricardo para comandar o Cruzeiro, após a demissão do português Pepa, gerou insatisfação em parte da torcida. Principal organizada do time, a Máfia Azul divulgou uma nota se dizendo "desconfiada e totalmente sem esperança quanto ao futuro do time" diante da escolha da diretoria, comandada por Ronaldo Fenômeno. Apresentado em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, o treinador disse compreender a postura dos torcedores mais críticos.

"Entendo perfeitamente a insatisfação da torcida. O momento é sensível e, por isso, o que a gente pode entregar é trabalho e dedicação, posso garantir que isso não vai faltar. Ninguém aqui vai entrar na zona de conforto, nem nós da comissão técnica, nem os atletas. Com isso, a gente espera que, naturalmente, com a força dos jogadores, a gente recupere a confiança da nossa torcida, que é apaixonada", comentou.

O texto da organizada também diz que Ronaldo, acionista majoritário da SAF cruzeirense, e "sua turma" não se importam com a situação vivida pelo time, 12º colocado do Brasileirão, com 26 pontos e sem vencer há oito partidas. Há, ainda, menção ao desempenho do técnico em seu último trabalho, no futebol japonês. "Zé Ricardo, para quem não sabe, comandou o Shimizu S-Pulse, que foi eliminado na 3ª fase da Copa do Imperador, a Copa do Japão, e foi rebaixado para a Segunda Divisão Japonesa".

Durante a coletiva, o treinador falou sobre a passagem pela equipe oriental, na qual chegou com a missão de evitar o rebaixamento e não teve sucesso. "O momento era totalmente diferente, era uma cultura nova. Cheguei ao clube já com uma dificuldade muito grande de pontuação, a gente tinha uma situação bem complicada. Conseguimos recuperar bem, mas não foi o suficiente para conseguir o objetivo. Todo profissional que trabalha com futebol passa por oscilação", afirmou.

LEIA MAIS: Campeonato boliviano é anulado por suspeita de manipulação

De volta ao Brasil, o comandante assumirá mais um trabalho em um time em situação complicada, mas demonstra otimismo. "O cenário é de um gigante se reconstruindo. A gente tem diferenças orçamentárias gritantes comparando com outros clubes do Brasil. Mas estamos no caminho certo, com a grandeza da torcida, a estrutura e a seriedade que os processos são levados aqui, se conseguirmos fazer com que as informações funcionem, o Cruzeiro vai retomar não só as vitórias em curto espaço de tempo, mas voltará a briga por títulos".



O objetivo da Raposa, de acordo com a avaliação do treinador, não é evitar o rebaixamento e sim conseguir vaga na Copa Sul-Americana. Com o Brasileirão parado para a Data Fifa de setembro, os cruzeirenses estão em 12º lugar, com 26 pontos, dentro da zona de classificação ao torneio continental, e a cinco pontos do Santos, primeiro da degola.