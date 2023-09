Grêmio - Mesmo com a folga geral concedida ao restante do grupo até sexta-feira (8), o atacante Luan pediu para retornar ao CT Luiz Carvalho, e treinou normalmente nesta terça-feira, visando estar 100% fisicamente para a retomada do Campeonato Brasileiro, no dia 14 deste mês. Afetado pelo longo período que ficou sem atuar pelo Corinthians, o camisa 7 busca dar a volta por cima na carreira em sua volta ao Tricolor e, por isso, optou por abrir mão de três dias de folga concedidos pelo técnico Renato Portaluppi. Inter - Após avaliação interna, a Conmebol decidiu que o clube não receberá qualquer tipo de punição pela confusão ocorrida fora do Beira-Rio, na partida contra o Bolívar, pelas quartas de finais da Libertadores. A entidade entende que o ocorrido aconteceu fora das dependências do clube, e portanto, não é passível de punição. Série B - Nesta quarta-feira, dando sequência a 27ª rodada, o Ceará recebe o Londrina, às 21h30min. Já nesta quinta, Tombense e ABC se enfrentam às 18h30min. Série D - Pelo primeiro jogo das semifinais da competição, na qual todos os times já conquistaram o acesso para a Série C de 2024, jogam: Ferroviária x Athletic, quarta-feira, às 20h, e Caxias x Ferroviário, quinta-feira, às 15h. Corrupção - A Federação de Futebol da Bolívia anulou todos os resultados do esporte no país em 2023, nesta terça-feira, por conta de um escândalo de manipulação de resultados. Agora, a copa e o campeonato nacional terão edições relâmpagos, realizadas até dezembro. A definição de datas e formatos será feita em uma semana. Mundial de Clubes - O sorteio das chaves da próxima edição do torneio ocorreu nesta terça-feira. Caso avance para a semifinal, o saudita Al Ittihad enfrentará o campeão da Libertadores.