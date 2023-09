Série B - Nesta terça-feira (5), dando início a 27ª rodada da competição, a Chapecoense recebe o Guarani, às 21h30min, na Arena Condá. Mundial de Clubes - O sorteio das chaves da próxima edição do torneio acontece nesta terça-feira. O evento, anunciado pela Fifa na segunda, será realizado em Jidá, na Arábia Saudita, às 8h. A cidade também receberá as partidas da competição, que será disputada entre os dias 12 e 22 de dezembro. Seis equipes já estão classificadas, faltando apenas a definição do representante da América do Sul, que será o campeão da Libertadores. Seleção espanhola - Nesta segunda-feira, representada por seus capitães, a seleção masculina da Espanha se posicionou sobre os episódios polêmicos envolvendo Luis Rubiales. Após gesto obsceno na final da Copa do Mundo Feminina e beijo forçado em Jenni Hermoso, o presidente da Federação Espanhola de Futebol vem sendo pressionado para renunciar. Representada por Azpilicueta, Morata, Asensio e Rodrigo, a seleção espanhola fez seu pronunciamento através de uma coletiva de imprensa. Sergio Ramos - O zagueiro espanhol foi anunciado, nesta segunda-feira, pelo Sevilla, que o revelou para o futebol. Após 18 anos, o defensor retorna com contrato de um ano. Santos - O Peixe anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do atacante Alfredo Morelos até agosto de 2025. O atleta colombiano chega com a pressão de tentar tirar o time da zona de rebaixamento do Brasileiro. Santos 2 - O clube multou o atacante Soteldo após a expulsão nos acréscimos contra o América-MG, na derrota por 2 a 0, no domingo. Nesta segunda-feira, uma reunião junto do coordenador esportivo Alexandre Gallo definiu uma multa financeira ao venezuelano devido ao ato de indisciplina. Após o árbitro Leandro Pedro Vuaden marcar uma falta contra o seu time, Soteldo reclamou em meio a xingamentos e recebeu cartão amarelo. Com a insistência, levou o vermelho. Tênis - Bia Haddad e Victoria Azarenka não tiveram problemas para superar a dupla formada pela indonésia Aldila Sutjiadi e a japonesa Miyu Kato, nas oitavas de final do US Open. Por 6/2 e 6/0, brasileira e bielorrussa conquistaram rapidamente uma vaga nas quartas de final de duplas.