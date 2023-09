Notas esportivas

Série B - Pela 26ª rodada da competição, se enfrentaram: Vitória 0x0 Mirassol, Londrina 1x1 Tombense, Avaí 0x2 Atlético-GO, Ceará 1x0 Criciúma, ABC 1x1 Sampaio Corrêa, Guaraní 1x0 Ponte Preta, Vila Nova 0x1 CRB. Série C - Dando início ao quadrangular, o São José perdeu para o Brusque por 2 a 1. No outro jogo da chave, o São Bernardo venceu o Operário por 2 a 1. Fórmula 1 - Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP da Itália, neste domingo (3), e quebrou mais um recorde da F1. O piloto holandês conquistou sua décima vitória consecutiva em Monza. O pódio do GP italiano foi completado pelo mexicano Sergio Pérez (Red Bull) e pelo espanhol Carlos Sainz (Ferrari). Com o resultado, Verstappen continua com larga vantagem na liderança. O holandês chegou a 364 pontos contra 219 de Perez. O terceiro lugar é do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), com 170. Futebol feminino - Corinthians e Ferroviária farão a grande final do Campeonato Brasileiro feminino de 2023. O título será decidido em dois jogos, nas próximas quinta-feira e domingo. Os dois finalistas foram definidos no sábado , após as partidas de volta das semifinais. A equipe corintiana venceu o Santos por 2 a 0, no Parque São Jorge, enquanto o time de Araraquara passou nos pênaltis após derrota por 2 a 0 para o São Paulo, na Fonte Luminosa Philippe Coutinho - O brasileiro firmou vínculo por empréstimo com o Al Duhail, do Catar, neste domingo. O clube, que tem o argentino Hernán Crespo como treinador, acertou um acordo válido por uma temporada, com opção de renovação por mais uma. Tênis - Luisa Stefani e a norte-americana Jennifer Brady venceram mais uma neste domingo e avançaram às quartas de final da chave de duplas femininas do US Open. A tenista brasileira e a atleta da casa derrotaram a alemã Tatjana Maria e a holandesa Arantxa Rus por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3 Basquete - A seleção masculina perdeu a última partida da segunda fase da Copa do Mundo de 2023 para a Letônia, neste domingo, por 104 a 84, em Jacarta, na Indonésia, e está eliminada do Mundial. A equipe, agora, irá disputar o pré-olímpico, na expectativa de conquistar uma vaga nos Jogos de Paris, em 2024.