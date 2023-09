Zagallo tem alta após 22 dias de internação no Rio de Janeiro

Zagallo está de volta à sua casa. Após 22 dias de internação por causa de uma infecção urinária, o ex-jogador e ex-treinador de 92 anos teve alta na manhã de sexta-feira (1) e agradeceu as mensagens de apoio que recebeu.

"Obrigado pelo carinho de todos. Estou de volta", disse o Velho Lobo, em vídeo publicado em seu perfil no Instagram. As imagens acompanham um texto com as frases "'Zagallo de alta' tem 13 letras" e "o Velho Lobo está on".

O campeão mundial fez ainda um aceno à equipe que o atendeu. Ele estava sob cuidado de profissionais do Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

"Queria agradecer a cada pessoa que de alguma maneira participou da minha recuperação! Um agradecimento especial para a minha médica, doutora Marcia Ladeira, e sua equipe de enfermagem do semi-intensivo!", diz o texto. "Seguimos mais fortes do que nunca! Obrigado a todos pelas mensagens e pelo carinho".