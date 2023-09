Grêmio x Cuiabá: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Empolgado pela grande performance apresentada frente o Cruzeiro, que serve como motivação para que a equipe supere o baque da eliminação na Copa do Brasil, e foque na bela campanha que vem tendo no Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrenta o Cuiabá neste domingo (3), às 11h, pela 22ª rodada da competição de pontos corridos. A transmissão da partida ficará por conta Premiere, na TV fechada.

No Nacional, o Tricolor ocupa a terceira colocação, com 36 pontos somados e um jogo a menos que os demais, por conta do confronto adiado com o Corinthians, pela 15ª rodada, que será disputado no dia 18 de setembro. Para esta partida, a novidade pode ser a estreia de Caíque no gol gremista, ex-Ypiranga de Erechim, já que Gabriel Grando está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Carballo; Cristaldo, João Pedro Galvão (Bitello) e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Cuiabá - Walter; Matheus Alexandre, Alyson, Alan Empereur e Rikelme; Denilson (Filipe Augusto), Sobral e Cepelini; Cafu, Clayson (Wellington Silva) e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Arbitragem: Yuri Elino Ferreira da Cruz, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Lilian da Silva Fernandes Bruno. No VAR, estará Daiane Caroline Muniz dos Santos.

Serviço Grêmio x Cuiabá

Local: Arena;

Horário: 11h;

Transmissão: Premiere;